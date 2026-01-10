Hamnet | Paul Mescal fala da jornada emocional de Shakespeare no longa

O filme estreia oficialmente nos cinemas brasileiros em 15 de janeiro

Júlia Henn

Hamnet é um dos filmes mais elogiados da atual temporada de premiações por alguns motivos; a direção sensível de Chloé Zhao, o olho afiado do diretor de fotografia Łukasz Żal, as performances irretocáveis do elenco inteiro. Mas nada funcionaria sem o William Shakespeare ideal, que é brilhantemente interpretado por Paul Mescal.

Em entrevista à Variety, o ator falou sobre como abordou a trama e a carga emocional do filme. “Eu não pensei em ir do amor ao luto“, disse ele. “Eu acho que vi como a análise da vida de um indivíduo.“

“Eu estava animado pelo fato de que conseguiria mostrar diversas faces e, quanto mais conseguíssemos fazer o público sentir que essas pessoas estavam completamente apaixonadas uma pela outra, mais sentiríamos a perda da conexão deles nos segundo e terceiro atos. Então foi animador para mim, porque eu pude ver como a plateia poderia se sentir ao chegar no final e ver você coberto de argila. Visualmente, é quando vemos as rachaduras no rosto dele“, relatou o ator sobre a cena em que Shakespeare interpreta o fantasma durante a performance de Hamlet.

Esta é a cena em que Mescal sentiu mais pressão de acertar o tom pela perspectiva do personagem. “Nós vemos como o luto da Agnes é presente com as crianças porque, realmente, é ela quem está em casa pela maior parte do filme. E essa é a oportunidade do Will com o público, de deixá-los vê-lo, de visualizarem o custo da perda de Hamnet e o impacto que isso teve nele“, finalizou.

O filme é dirigido por Chloé Zhao (Nomadland; Os Eternos) a partir de roteiro de Maggie O’Farrell. Além de Jessie Buckley e Paul Mescal como Agnes e William Shakespeare, o filme ainda traz Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills e Faith Delaney.

Nos Estados Unidos, Hamnet estreou em 27 de novembro, em sessões limitadas, até chegar ao circuito comercial em 12 de dezembro. No Brasil, o longa tem lançamento confirmado para 15 de janeiro de 2026.