Quem é Daniela Lima, que se casa com Flávio Dino neste sábado

A notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, irá se casar agitou a internet nesta semana. Neste sábado (30), o magistrado irá oficializar a união com Daniela Lima, com quem mantém união estável há 14 anos. E a pergunta que mais pairou no imaginário dos internautas é: quem é Daniela Lima?

Para começar, não se trata da jornalista da GloboNews, mas apenas uma homônima. Há poucas informações sobre Daniela. O que se sabe é que ela era assessora de Flávio Dino no Partido Comunista do Brasil, o PC do B, no Maranhão.

O casal está junto desde 2010. Dino tem quatro filhos, dos quais três são com Daniela. O filho mais velho do ministro é de seu primeiro casamento, com a professora Deane Maria Fonseca. Dino chegou a ter um segundo filho com Deane, mas que morreu aos 13 anos em 2012.

O enlace deste sábado será realizado na Villa Garden Buffet Premium, no município de Raposa, no Maranhão. A juíza Larissa Tupinambá, esposa do ex-vereador de São Luís, Geraldo Castro Sobrinho (PCdoB), irá oficializar a união no civil.

Páginas locais dão conta de que o evento terá presença de autoridades de todo o Brasil. Nomes como o ex-presidente José Sarney, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva estão sendo citados, embora não haja confirmação oficial.A confirmação mais recente é de que o ministro Alexandre de Moraes desembarcou em São Luís (MA) na tarde desta sexta-feira (29).

