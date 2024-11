Haddad diz que Congresso terá palavra final sobre isenção do IR

Nesta sexta-feira (29), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que caberá ao Congresso Nacional dar a palavra final sobre a reforma do Imposto de Renda. O plano do governo federal é isentar o IR para quem ganha até R$ 5 mil, mas o assunto pode ser modificado pelo Legislativo.

– O Congresso pode falar: “cinco mil é muito, eu vou fixar em R$ 4 mil”. Ou: “cinco mil é pouco, eu vou fixar em R$ 5,5 mil” – comentou o ministro em almoço promovido pela Febraban.

Ainda de acordo com ele, qualquer que seja o teto aprovado, será necessário criar uma compensação.

– Existe um acordo com o Congresso Nacional de que a reforma da renda tem um pressuposto. O projeto não será votado se ele não for neutro do ponto de vista fiscal. Isso significa que, se você for isentar alguém, alguém tem que pagar pela isenção.

Haddad também citou que o objetivo da reforma é buscar a justiça tributária. Apesar da pressa do governo para decidir o assunto, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já adiantaram que o tema não será “uma pauta para agora”. Com informações Valor Econômico.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR