Quem é o prefeito mais rico do país, eleito no primeiro turno

Miguel Vaz (Republicanos) é, até o momento, o novo prefeito mais rico do Brasil. Ele foi reeleito para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, neste domingo (6).

Vaz era o sexto candidato mais rico, de acordo com patrimônio declarado Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O político declarou ter um patrimônio de R$ 219.715.755,20.

Entre os bens declarados, estão ações em empresas, uma fazenda avaliada em R$ 22 milhões, imóveis, automóveis, apartamento, terrenos, dinheiro em contas, investimentos bancários, fundos e consórcios. Sua despesa com a campanha eleitora, foi em torno de R$ 1,6 milhão.

Quem encabeça a lista dos candidatos milionários é o empresário Sandro Mabel (União Brasil), que disputa a Prefeitura de Goiânia (GO). Ele declarou ter um patrimônio de R$ 313,4 milhões à Justiça Eleitoral.

Mabel, inclusive, pode tirar Vaz do posto de prefeito mais rico, visto que ele irá para o segundo turno contra Fred Rodrigues (PL). Sandro Mabel é, pecuarista, ex-deputado, passou dez anos fora da política, e é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação