Frentista impede homem de usar banheiro feminino e é morto

Um frentista de um posto de combustíveis foi morto a tiros no domingo (6), no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi o fato de o frentista não deixar um homem usar o banheiro feminino.

O homem estava acompanhado de uma mulher. Eles teriam ido ao estabelecimento somente para usar o banheiro. O homem queria acompanhar a mulher ao banheiro, sendo impedido pelo funcionário, gerando uma discussão. As informações são do G1.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da discussão, até que o homem saca uma arma dispara contra o frentista. O casal fugiu do local. A Polícia Civil está investigando o caso, para identificar os dois.

A identidade da vítima, que não resistiu, não foi divulgada.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Câmeras de Segurança (obtidas pelo The New York Times)