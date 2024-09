Quem era o padre influencer que morreu em acidente no Pará?

O padre Fabrício Rodrigues, que faleceu aos 29 anos na noite de quinta-feira, 12, ficou conhecido após ter uma crise de riso durante a transmissão de uma missa ao vivo durante o período da pandemia, em 2020.

Na ocasião, o músico que o acompanhava arrebentou a corda do violão, o que provocou risada do padre enquanto ele segurava um cálice. O religioso chegou a demorar um tempo para levar o cálice à boca, tentando primeiro “se recompor”.

O corte do momento acabou viralizando nas redes sociais, fazendo com que Fabrício ficasse popular na web, chegado a quase 600 mil seguidores no Instagram.

O jovem padre era diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e compartilhava sua vivência. Ele também era cantor e escritor, tendo publicado um livro intitulado Vamos Rezar Juntos? – Devocional.

Ele nasceu em Marabá, no Pará, em 1995, e foi ordenado ao sacerdócio em 2019. Sua morte foi em decorrência de um acidente na Vila Primeiro de Março, em São João do Araguaia (PA). A moto que pilotava bateu contra um cavalo, que também morreu.

Fonte Pleno News

Imagem: Reprodução/Vídeo do Instagram