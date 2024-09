TRE marca julgamento que pode devolver redes de Pablo Marçal

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) julgará, na próxima segunda-feira (23), o recurso que o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, apresentou para recuperar suas contas nas redes sociais.

Marçal acionou a Justiça após o Partido Socialista Brasileiro (PSB) pedir a suspensão dos perfis dele. A legenda da deputada federal Tabata Amaral alegou abuso de poder econômico.

O candidato teve seus perfis suspensos no dia 24 de agosto. Ele é investigado por suposto uso indevido de meios de comunicação ao espalhar conteúdo com objetivos eleitorais. As informações são do Poder360.

