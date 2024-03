Remo estreia com técnico novo na Copa Verde e vence o trem por 3 a 1 no Amapá

O Clube do Remo estreou com o pé direito nas oitavas de final da Copa Verde 2024, na noite desta quinta-feira, 07, contra o Trem, do Amapá, e desencantou depois de tantos insucessos na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual. O jogo da noite de hoje também marca a estreia do novo técnico azulino, o paraguaio Gustavo Morínigo, que desembarcou dois dias antes na Toca do Leão. Com o resultado, de 3 a 1 sobre o adversário, o Leão Azul se classifica às quartas de finais da competição nacional.

Os gols foram marcados pelos jogadores Felipinho, Ribamar e Kanu. Daniel descontou para o Trem no placar de A Província do Pará.

Nas quartas de finais, o Clube do Remo encara o Amazonas, que despachou, na Copa Verde, o Capital, do Estado do Tocantins.

PRIMEIRO TEMPO

O Remo impôs domínio no campo logo aos primeiros minutos da partida, ocorrida no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Felipinho abriu o marcador de A Província do Pará logo aos seis minutos, encantando a torcida Fenômeno Azul que vinha pedindo a troca do técnico. Isso elevou a bola do novo treinador Gustavo Morínigo.

Ícaro e Marco Antônio sentiram dores e foram substituídos, respectivamente, por Reniê e Echaporã, que ainda recebeu um cartão amarelo.

Apesar disso, o Remo continuou mandando no pedaço. O Trem reagiu e ainda protagonizou alguns lances de perigo para a trave azulina, mas o primeiro tempo se encerrou com um a zero para os paraenses.

ETAPA COMPLEMENTAR

Depois do intervalo, os azulinos se atrapalharam e Daniel descontou para o Trem, que se empolgou e correu atrás de mais. No entanto, o Remo tomou o susto e fez o dever de casa. Logo aos 11 minutos, Ribamar chutou forte e desempatou.

A partir daí, o Leão passou a atacar e a se defender com mais garra. Morínigo promoveu mais mudanças: Kanu e Kelvin entraram nos lugares de Ribamar e Felipinho.

A equipe do Trem entrou em cena em busca do prejuízo, mas Kanu fechou o cerco e fez mais um para o Leão. Final, 3 a 1

Ficha Técnica

Remo x Trem-AP

Data: 07/03/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Baenão

Remo

Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Ícaro (Reniê), Raimar; Henrique, Jaderson, Pavani (Renato Alves), Felipinho (Kelvin); Marco Antônio (Echaporã) e Ribamar (Kanu)

Técnico: Gustavo Morínigo

Trem-AP

Viitor Luiz; Foguete, Daniel, Gilmar, Caíque (Diego Bispo); Tácio (Feijão), Levi, Dudu; Aleílson (Rafael Oliveira), Neto Oliveira (Rafael Barros) e Eduardo Lopes (Igor Nunes)

Técnico: Sandro Macapá

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Renato Aparecido dos Reis Oliveira e Joverton Wesley de Souza Lima

Imagens: Samara Mirnda/Agência Remo