AO VIVO|REMO X TREM-AP| COPA VERDE – 07.03.24

Daqui a pouco o Clube do Remo faz a sua estreia pela Copa Verde, o Leão vai enfrentar o Trem-AP às 20h, no Baenão, o jogo é válido pela segunda fase da Copa Verde. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Clube do Remo vem encarando um momento conturbado, já foram três derrotas nos últimos cinco jogos. Com o objetivo de estabelecer a confiança com o torcedor, resta a equipe azulina se entregar na partida desta quinta-feira (07).

Quem também não está no seu melhor momento, é a equipe do Trem-AP, que foi eliminada pelo Sport-PE, na primeira fase da Copa do Brasil. Com o cenário nenhum pouco positivo, a equipe da Locomotiva também fará de tudo para vencer essa partida na casa do adversário.

Foto: Divulgação