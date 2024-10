Rússia oferta mais de R$ 80 milhões por zagueiro do Palmeiras

Com uma temporada brilhante, os jogadores do Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, estão na mira dos clubes internacionais. Diversas propostas já rondam o elenco alviverde e, ao que tudo indica, janeiro trará novos interessados. Entre os mais visados, o nome de Murilo surge com propostas tentadoras do futebol russo.

Murilo, que se destacou após sua convocação para a Seleção Brasileira, atrai a atenção de clubes como Zenit e CSKA Moscou. A valorização do zagueiro deve-se não apenas à sua atuação, mas também à sólida formação que teve no Cruzeiro e à experiência adquirida no Locomotiv Moscou. Agora, a Europa tenta novamente seduzi-lo.

Quais são as propostas dos clubes russos por Murilo?

O interesse dos clubes russos não é superficial. Zenit e CSKA Moscou preparam ofertas robustas entre 12 e 14 milhões de euros pelo zagueiro. Na cotação atual, esse montante gira em torno de R$ 73 a R$ 85,5 milhões. Comparado aos R$ 15,5 milhões investidos por 80% dos direitos econômicos de Murilo, esse é um salto substancial.

Atuando no Palmeiras desde janeiro de 2022, Murilo logo se tornou uma peça valiosa. Apesar de alternar minutos com Vitor Reis, sua contribuição é inegável. No entanto, enquanto os valores são atrativos, a decisão final depende da dirigente Leila Pereira.

Palmeiras deve vender seus jogadores mais importantes?

Ao que parece, Leila Pereira está determinada a manter a integridade do elenco. Em suas declarações, a presidente do clube manifestou sua intenção de contar com todos os principais atletas para o Mundial de Clubes. Para Pereira, a venda de Murilo, ou qualquer outro titular, não está nos planos para a próxima janela de transferências.

Este cenário reforça a política do Palmeiras de priorizar títulos e resultados em campo, ao invés de focar apenas no retorno financeiro imediato. Essa postura é crucial, especialmente em um momento onde a visibilidade internacional é tão importante para o clube.

Abel Ferreira e a formação de jogadores no Palmeiras

Desde sua chegada, Abel Ferreira vem transformando a dinâmica do Palmeiras dentro e fora das quatro linhas. A confiança depositada pelo técnico nos atletas jovens e promissores, como Murilo, é evidente. O comandante português tem uma abordagem que valoriza tanto o desenvolvimento esportivo quanto o humano, fator que contribue para o brilhantismo dos jogadores.

Formação Tática: Abel ajusta o time conforme as necessidades de cada jogo, dando a Murilo e outros jovens chances de se provarem.

Abel ajusta o time conforme as necessidades de cada jogo, dando a Murilo e outros jovens chances de se provarem. Confiança e Motivação: O técnico é conhecido por motivar seus atletas, fazendo-os sentir parte integral do projeto do clube.

O técnico é conhecido por motivar seus atletas, fazendo-os sentir parte integral do projeto do clube. Visão a Longo Prazo: Abel não visa apenas o sucesso imediato, mas a criação de um legado duradouro.

Qual é a próxima etapa para Murilo e o Palmeiras?

Com as propostas internacionais sobre a mesa, o futuro de Murilo está em um ponto decisivo. A escolha entre permanecer no Palmeiras para enfrentar desafios como o Mundial de Clubes ou aceitar a proposta europeia é complexa. No entanto, o zagueiro conta com o apoio da torcida e dos dirigentes para tomar a melhor decisão.

Para os fãs do Palmeiras, a permanência de Murilo significaria uma equipe ainda mais potente para as competições futuras. Já para o próprio jogador, uma transferência poderia traduzir-se em novas oportunidades e desafios em sua carreira profissional. Apenas o tempo dirá qual caminho será trilhado pelo talentoso defensor.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: : Reprodução / Instagram @ murilopaim