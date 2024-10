Aproveite do abono salarial PIS/PASEP em 2024

2024 está chegando, e com ele a oportunidade de conferir se você é elegível para o abono salarial PIS/PASEP. Este benefício representa um importante auxílio financeiro, particularmente para trabalhadores com rendas menores. Este artigo irá guiá-lo pelo processo de como verificar sua elegibilidade e efetuar o saque de forma prática.

Receber um benefício extra pode fazer uma grande diferença nas finanças. Dependendo de quanto tempo você trabalhou, pode chegar ao valor de um salário mínimo. Aqui, vamos lançar luz sobre todos os detalhes necessários para que você aproveite esse benefício sem preocupações.

Quem pode receber o PIS/PASEP em 2024?

Nem todos têm direito ao abono salarial. Existem critérios específicos a serem atendidos. Para começar, você deve estar registrado no PIS ou PASEP por, pelo menos, cinco anos. Também é essencial ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até dois salários mínimos em média por mês. Os principais requisitos incluem:

Quando o Abono Salarial será pago em 2024?

O pagamento do abono é feito de acordo com um calendário baseado no mês de nascimento dos trabalhadores. Esse sistema organiza e predetermina quando cada beneficiário pode acessar seu pagamento. Verifique as datas programadas para 2024 abaixo:

Janeiro : Início dos pagamentos em 15 de fevereiro

: Início dos pagamentos em 15 de fevereiro Fevereiro : Disponível a partir de 15 de março

: Disponível a partir de 15 de março Março e Abril : Pagamento começa em 15 de abril

: Pagamento começa em 15 de abril Maio e Junho : Liberado a partir de 15 de maio

: Liberado a partir de 15 de maio Julho e Agosto : Disponível a partir de 17 de junho

: Disponível a partir de 17 de junho Setembro e Outubro : Acesso a partir de 15 de julho

: Acesso a partir de 15 de julho Novembro e Dezembro: Início em 15 de agosto

Como fazer a consulta para o Abono Salarial?

Verificar se você tem direito ao abono salarial nunca foi tão fácil, graças a diversas opções digitais disponíveis. Esses métodos permitem o acompanhamento do status do benefício de forma rápida e segura. Algumas das formas mais eficazes para fazer isso são:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital : Confira os detalhes do seu abono usando o CPF.

: Confira os detalhes do seu abono usando o CPF. Portal Gov.br : Consulte seus benefícios por meio de um portal oficial e seguro.

: Consulte seus benefícios por meio de um portal oficial e seguro. Caixa Econômica Online : Área dedicada para informações sobre o PIS and saldo disponível.

: Área dedicada para informações sobre o PIS and saldo disponível. App Caixa Trabalhador: Um recurso valioso para saber mais sobre a situação do seu abono.

Cálculo do valor do Abono Salarial

O valor que você recebe do abono salarial depende do número de meses que trabalhou no ano-base considerado. Isso significa que meses adicionais de trabalho resultam em um valor maior. O cálculo dos valores é o seguinte:

1 mês – R$ 117,67

2 meses – R$ 235,33

3 meses – R$ 353,00

4 meses – R$ 470,65

5 meses – R$ 588,32

6 meses – R$ 706,00

7 meses – R$ 823,66

8 meses – R$ 941,33

9 meses – R$ 1.059,00

10 meses – R$ 1.176,68

11 meses – R$ 1.294,34

12 meses – R$ 1.412,00

Como efetuar o saque do Abono Salarial

Após confirmar que você tem direito, a próxima etapa é sacar o valor do seu abono. Existem diversas opções para fazê-lo, cada uma oferecendo conveniência conforme suas preferências pessoais. As alternativas para saque incluem:

Caixas Eletrônicos da Caixa : Use o Cartão Cidadão para sacar seu benefício.

: Use o Cartão Cidadão para sacar seu benefício. Agências da Caixa : Compareça com documentos e Cartão Cidadão.

: Compareça com documentos e Cartão Cidadão. Casas Lotéricas : Retirada facilitada com documentação e Cartão Cidadão.

: Retirada facilitada com documentação e Cartão Cidadão. Aplicativo Caixa Tem: Realize o saque de forma digital pelo smartphone.

Com essas dicas, você está preparado para receber seu abono salarial de 2024 sem dificuldades. Lembre-se de verificar suas informações regularmente para garantir um processo tranquilo e seguro.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / emissu