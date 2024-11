Parque Cultural Vila Maguary, em Ananindeua, recebe a Feira Japa

O Parque Cultural Vila Maguary recebeu ontem, sábado, 02, a “Feira Japa”, que promove a cultura japonesa. São cerca de 15 expositores que variam entre a culinária japonesa, k-pop e artesanato. A feira ocorre sempre aos finais de semana em lugares diferentes.

Yukie de Almeida, uma das responsáveis pela “Feira Japa”, conta que realizar a exposição no Parque Maguary foi um sucesso. “A feirinha japa busca lugares que tenham uma energia boa, e o Parque Cultural Vila Maguary é um lugar muito bonito, onde as pessoas vêm confraternizar, então tivemos a ideia de trazer a feira Japa pra cá e está sendo um sucesso”, ressaltou.

Janaina Vieira, de 42 anos, autônoma, conta que ficou sabendo da Feira Japa através das redes sociais e aproveitou a tarde para passear com a família e experimentar as comidas japonesas. “Hoje a gente veio prestigiar a feira japa, eu gosto desse ambiente do Parque e a feirinha veio pra abrilhantar ainda mais. Eu gosto muito de comida japonesa, já comi um tempurá e ‘hot dog’ coreano”, contou.

Para Karina Araújo, 28 anos, pedagoga, a feira é uma ótima oportunidade para experimentar pratos novos. “Eu gosto muito dessa diversidade da cultura asiática que está muito em alta agora, e poder provar um pouco de outras comidas, conhecer um pouco mais da cultura não só japonesa, mas coreana também, estou gostando bastante. Hoje eu escolhi pra comer um takoyaki, que é feito com polvo, ele é muito bom, e também uma salsinha coreana, que é uma salsinha empanada de uma forma bem diferente, é muito bom”, completou.

Brunna Carvalho, uma das expositoras, conta que a “Feira Japa” é muito importante para a promoção da gastronomia japonesa com a junção da gastronomia amazônica. “A gente já trabalha nessa feira há seis anos, e pra mim é muito importante participar de uma feira que divulga a gastronomia japonesa, que resgata as raízes dos imigrantes japoneses, além de divulgar a cultura, envolve vários estabelecimentos. Essas feiras servem de vitrines pra nós e para vários expositores”, relatou.

A feira também contou com “cosplayers”, estandes “geek”, artesanato e exposição de plantas ornamentais.

Imagens: Ananews