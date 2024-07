Santarém promove ações de incentivo ao aleitamento materno na campanha Agosto Dourado

O leite materno, considerado o padrão ouro da nutrição infantil, é rico em nutrientes, minerais, água e proteínas essenciais para o desenvolvimento saudável dos bebês. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva durante os primeiros seis meses de vida. Em apoio a essa prática vital, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizará diversas ações especiais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) durante a campanha Agosto Dourado.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno, realizada de 1º a 7 de agosto, marca o início da campanha nacional Agosto Dourado, instituída em 2017. Este evento, destaca a importância do leite materno para o desenvolvimento físico e emocional dos bebês e tem como objetivo conscientizar, promover e fortalecer o aleitamento materno, evidenciando seus inúmeros benefícios para mães e bebês. A cor dourada simboliza a riqueza nutricional do leite materno. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais, sendo exclusiva nos primeiros seis meses.

Programação:

A abertura oficial ocorrerá na UBS Salvação, localizada na Rua Anu Preto, 21142, bairro Residencial Salvação, no dia 1º de agosto, das 8h30 às 12h. Os serviços oferecidos incluirão vacinação, consultas médicas e de enfermagem, educação em saúde, atendimento com nutricionista, atendimento odontológico, atendimento psicossocial, realização do teste do pezinho, teste da linguinha, suplementação de vitamina A e encaminhamento para o teste da orelhinha. Além disso, todas as UBSs terão programações ao longo do mês.

No HMS, a programação está prevista para iniciar no dia 2 de agosto, com o objetivo de promover o aleitamento materno através de diversas atividades educativas e de apoio às mães. A abertura será às 9h na clínica pediátrica, com uma apresentação cultural e a entrega do Certificado Mamãe Ouro. Em seguida, haverá uma palestra sobre a importância da amamentação no espaço Mamaço. Às 11h, uma roda de conversa permitirá que as mães compartilhem suas experiências e desafios na amamentação, com a presença de profissionais da saúde para responder perguntas e oferecer orientações.

Imagem: Agência Santarém