Bolsonaro é recepcionado por multidão de apoiadores na Avenida Doca de Souza Franco

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, do PL, desembarcaram na manhã deste domingo, 30, em Belém, para uma intensa agenda de compromissos políticos em Belém, Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e São Geraldo do Araguia. O casal ficará no Estado do Pará até a próxima terça-feira, dia 2. Ao desembarcar, Bolsonaro e sua comitiva, com a guarda da Polícia Federal, seguiu para a Avenida Doca de Souza Franco, onde foi realizado o Ato pela Democracia e Liberdade. Na oportunidade, ele reafirmou seu apoio incondicional à pré-candidatura do deputado federal Éder Mauro Barra à Prefeitura Municipal de Belém.

A Avenida Doca de Souza Franco teve o trânsito desviado e ficou pequena para acomodar tantas pessoas ao mesmo tempo. Bolsonaro chegou ao local em uma grande pick-up aberta ao lado de dona Michelle Bolsonaro.

No palanque, Bolsonaro fez um retrospecto de seu governo, ressaltando que seus ministros todos tinham conduta ilibada e que não houve registro de corrupção durante os quatro anos em que permaneceu como mandatário do Brasil.

Bolsonaro disse que o Pará é o segundo maior Estado em área territorial, talvez o mais rico do Brasil por seu potencial minerário, agrícola e turístico, o que não justifica que sua população seja uma das mais pobres do Brasil. Afirmou que entregou o governo totalmente regularizado, saneado, com dinheiro em caixa e que o atual governo vive de escândalos de corrupção diariamente.

Depois do ato, o ex-presidente se dirigiu com sua comitiva para o distrito de Icoaraci, onde almoçou ao lado de apoiadores e correligionários políticos.

Imagens: Cleiton Palmeira/Jornal Passaporte