Seduc realiza encontro com gestores municipais para fortalecer a educação nos municípios paraenses

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promoveu um importante encontro com prefeitos e secretários municipais, nesta quarta-feira (18), em Belém, para discutir e tirar dúvidas sobre temas essenciais para a educação nos municípios paraenses. O encontro proporcionou um espaço para que os gestores municipais discutissem as necessidades locais e as diretrizes do governo estadual para a educação, com um olhar atento às especificidades de cada município.

A equipe da Seduc, composta por secretários adjuntos, conseguiu tirar dúvidas e repassar orientações sobre processos em andamento. “Essa iniciativa é para somar esforços com todos os gestores municipais, onde iremos discutir e buscar soluções para demandas de 2025, onde seja melhor ainda. A ideia é fazer o atendimento, onde vamos ficar à disposição e que cada um, conforme seu interesse, irá nos procurar e estaremos dispostos para atender, e continuaremos a ter outros encontros como esse”, afirma Júlio Meireles, secretário adjunto de Educação Básica da Seduc.

Um dos principais ponto abordados foi o Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep), uma iniciativa que vai levar ainda mais qualidade na oferta da educação regular presencial mediada por tecnologia, uma alternativa utilizada para atender estudantes que moram em regiões remotas do Pará e também, para garantir que ninguém fique para trás. Os estudantes frequentam as salas de aula diariamente, com o acompanhamento presencial de um professor mediador, que trabalha em parceria com professores especialistas que ministram aulas ao vivo a partir de estúdios de transmissão.

Além das questões relacionadas ao Centro de Mídias, a reunião abordou diversos outros temas de relevância para a educação municipal, como o fortalecimento da formação continuada de professores, a melhoria na infraestrutura das escolas e a adaptação das currículos às demandas regionais.

“Eu acredito que a gente tem uma perspectiva muito boa de que no ano 2025 as relações dos municípios junto ao Estado vão ficar mais próxima. Isso vai fortalecer cada vez mais a questão dos convênios, dos termos de colaboração que ocorrem tanto da alimentação escolar, quanto do transporte escolar, quanto do ensino modular, todos os convênios que a gente segue junto, para possibilitar uma melhor educação. Então, isso para mim foi fundamental, esse contato mais próximo com a secretaria, porque a gente vive em si a mesma realidade e aí a gente pode também concretizar de uma forma mais objetiva nossos anseios”, disse Maria José Maia, secretário municipal de Santarém.

A reunião foi considerada um passo importante para estreitar laços entre as esferas estadual e municipal e para garantir que a educação no Pará continue avançando, com o uso inteligente de novas tecnologias e uma gestão educacional mais colaborativa e eficiente.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação