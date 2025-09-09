terça-feira, setembro 9, 2025
Selo Pai D’égua celebra inovação e cooperativismo na Amazônia.

No Dia da Amazônia, celebrado na sexta-feira (5), Belém foi o cenário de um encontro que uniu tecnologia, sustentabilidade e propósito coletivo. O Fest Labs 2025 encerrou sua edição na Escola Judicial do Estado do Pará deixando uma marca de inspiração e troca de experiências. Entre os momentos mais memoráveis, a cooperativa Sicoob Coimppa brilhou ao receber o Selo Inovação Pai D’égua, distinção que reconhece projetos inovadores com impacto positivo para a sociedade.

A conquista reforça o papel da cooperativa como protagonista no fortalecimento do cooperativismo financeiro na região. Mais do que um prêmio, o selo traduz o avanço de uma jornada que conecta inovação a valores comunitários, mostrando que é possível gerar soluções que beneficiam tanto os associados quanto a Amazônia como um todo.

O reconhecimento também ecoa no cenário nacional. O Sicoob Coimppa se posiciona como agente de transformação, inspirando outras instituições a buscar caminhos sustentáveis para o desenvolvimento, com responsabilidade social e olhar atento às demandas locais.

O 5º Fest Labs, considerado o maior evento de inovação, criatividade e tecnologia voltado para a Justiça, foi idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com diversos tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O tema desta edição — “Amazônia e Inovação: Novos Caminhos para a Justiça” — refletiu o espírito do encontro e reafirmou o potencial transformador da região.

Mais do que celebrar uma conquista, o selo Pai D’égua simboliza o futuro que já começa a ser construído: uma Amazônia onde inovação e cooperativismo caminham lado a lado, abrindo horizontes de desenvolvimento sustentável para as próximas gerações.

