Vídeo: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara no “Amazônia Live”

Os preparativos para o “Amazônia Live” estão a todo vapor. Na noite de segunda-feira (8), a cantora Joelma aumentou a expectativa dos fãs ao compartilhar nas redes sociais registros de um ensaio especial ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

As quatro artistas paraenses farão parte do show “Encontro de Gerações”, no dia 17 de setembro, em Belém. A apresentação promete ser inesquecível, com um palco flutuante em formato de vitória-régia sobre as águas do Rio Guamá.

Em seu perfil, Joelma publicou uma série de fotos com as colegas, celebrando o encontro. “Do Pará para o mundo! Essa é a energia que nasceu aqui em Belém e vai ecoar Amazônia Para Sempre e no @thetownfestival”, escreveu. Além das fotos, ela atiçou a curiosidade dos fãs, prometendo “muita coisa incrível por aí”. Nos stories, um vídeo de Zaynara mostrou as quatro cantando e dançando juntas, com Dona Onete e Gaby Amarantos no centro da performance.

O evento ainda contará com a participação internacional de Mariah Carey, prometendo uma noite inesquecível.