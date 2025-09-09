terça-feira, setembro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara no “Amazônia Live”

Os preparativos para o “Amazônia Live” estão a todo vapor. Na noite de segunda-feira (8), a cantora Joelma aumentou a expectativa dos fãs ao compartilhar nas redes sociais registros de um ensaio especial ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara.

As quatro artistas paraenses farão parte do show “Encontro de Gerações”, no dia 17 de setembro, em Belém. A apresentação promete ser inesquecível, com um palco flutuante em formato de vitória-régia sobre as águas do Rio Guamá.

Em seu perfil, Joelma publicou uma série de fotos com as colegas, celebrando o encontro. “Do Pará para o mundo! Essa é a energia que nasceu aqui em Belém e vai ecoar Amazônia Para Sempre e no @thetownfestival”, escreveu. Além das fotos, ela atiçou a curiosidade dos fãs, prometendo “muita coisa incrível por aí”. Nos stories, um vídeo de Zaynara mostrou as quatro cantando e dançando juntas, com Dona Onete e Gaby Amarantos no centro da performance.

O evento ainda contará com a participação internacional de Mariah Carey, prometendo uma noite inesquecível.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: Patixa Teló sofre crise em aeroporto e agride irmã e assessora
Próximo artigo
Selo Pai D’égua celebra inovação e cooperativismo na Amazônia.

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315