Vídeo: mulher danifica moto do marido após suposta traição


Um vídeo de vingança viralizou nas redes sociais. Uma mulher decidiu se vingar do marido após uma suposta traição e gravou toda a cena. As imagens mostram a mulher, que inicialmente parecia carinhosa, causando um grande prejuízo no veículo. Ela fura os pneus, martela a lataria e até arranca parte do estofado.

Durante a gravação, ela manda recados diretos ao ex-companheiro. Em tom de deboche, a mulher até brinca sobre a suposta amante visitá-lo na prisão.

O caso gerou um grande debate online sobre os limites de um relacionamento e as consequências de ações motivadas por vingança.

