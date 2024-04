Semu inicia inscrições para curso de informática básica gratuito em Belém

Entendendo a importância da inclusão digital, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), abre as inscrições para o curso de informática básica para meninas e mulheres da região metropolitana de Belém. O curso é uma parceria entre a secretaria e o Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA).

As aulas iniciam no dia 22 de abril com duas turmas, manhã e tarde. De forma gratuita, as interessadas podem se inscrever comparecendo na Semu, de 8h às 17h, tendo em mãos o seu documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. O período de inscrição inicia nesta segunda-feira, 8, seguindo até o dia 19 de abril, com vagas limitadas.

Programa

O curso é realizado por meio do programa “Qualifica Mulher 360º: Acolher para viver”, que tem como objetivo promover a autonomia econômica e financeira feminina, promovendo capacitação e utilizando o conhecimento como ferramenta transformadora.

A iniciativa acolhe mulheres de todo Estado e, a capacitação, é realizada conforme as necessidades de cada localidade do estado, para que assim, sejam traçadas iniciativas adequadas a cada realidade feminina nos 144 municípios do Estado.

Serviço: Curso de Informática

Local: Inscrições na Semu – AV. Gov. José Malcher, n° 2803.

Horário: 8h às 17h

Data: 8 a 19 de abril.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação