Seplad realiza 2º leilão público de veículos de 2024, entre carros, vans e motos

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE), de n° 35.956, desta segunda-feira (9), o edital de leilão público, do tipo maior lance ofertado, para a alienação de 99 veículos, em condições de recuperação e sucata, de diferentes órgãos e entidades do Estado do Pará.

O leilão n° 02/2024 será realizado no dia 30/09/2024, às 10h, em formato virtual e disponibilizará lances para carros, vans e motos.

Os leilões públicos de veículos se destacam como uma prática fundamental, não só para a modernização das frotas e reutilização de recursos, mas também para gerar receitas que contribuem para áreas essenciais da administração pública, conforme explica Regina Barbosa Rocha, Secretária Adjunta de Modernização e Gestão Administrativa (Samad) da Seplad.

“A realização dos leilões públicos é de extrema importância para o Pará, pois possibilita a reutilização de veículos que seriam descartados, renovando as frotas com opções modernas e ecologicamente sustentáveis. Além disso, a receita gerada poderá ser investida em outras áreas do Governo do Estado, financiando ações públicas com foco em promover o bem-estar da nossa população”, afirma Regina.

Neste leilão, os veículos e bens que serão leiloados estão em 7 pátios da leiloeira localizados em diferentes municípios do Estado: Alça Viária, KM 01, n° 888 – Marituba/PA; Rod. Transamazônica Km 04, ao lado do Parque de Exposições;Vip Leilões Itaituba-PA; Rod. BR 222, KM 3, S/N, Bairro São Félix Pátio da Vip Leilões Marabá-PA; Rua Santana, Nº 474, Bairro Salé, Pátio da Vip Leilões Santarém-PA; Rod. Transamazônica, S/N, Zona Rural, Km 01, Bairro Liberdade, Vip Leilões Altamira-PA; 29ª CIPM – R. Almirante Barroso 180-382,

Os bens leiloados poderão ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas do Pará e de outros Estados, e poderão ser visitados pelos interessados nos pátios das leiloeiras nos dias 26 e 27 de setembro, em horário comercial, para que todos tomem conhecimento das condições dos veículos e seu funcionamento.

Os lances mínimos podem ser encontrados no site www.vipleiloes.com.br e na lista de oferta do Diário Oficial do Estado n° 35.953, publicada nesta segunda-feira (9).

Serviço:

Mais informações sobre os lotes, estado físico e especificações dos bens em leilão, bem como retirada gratuita de editais poderão ser obtidas no escritório da Leiloeira, na Alça Viária, KM 01, n° 888 – Marituba/PA, pelo fone: (91) 98116-7011, nos sites www.vipleiloes.com.br e www.seplad.pa.gov.br, ou ainda na Diretoria de Gestão do Patrimônio do Estado (DGP/Seplad), na Travessa do Chaco, nº 2350, no bairro do Marco, em Belém, e, pelo telefone 3251-2907, bem como pelo e-mail cpam.dgp@seplad.pa.gov.br.

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação