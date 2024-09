Cassazum prepara a abertura do I Campeonato de Futebol de Salão Adulto Feminino

A diretoria de futebol do Cassazum definiu todas diretrizes para abertura do I Campeonato de Futebol de Salão Adulto Feminino, iniciativa da presidente Heloísa Helena, tornando-se uma competição inédita para as associadas que praticam essa modalidade. O certame terá a participação de seis equipes, todas regularizadas junto à Coordenação Geral da competição.

Os confrontos dessa terça-feira são esses: 19h, atuarão Batalhão das Estrelas x Fênix FC; 20h, Fúria da Luz x Guerreira do Habe FC e às 21h, jogarão Athenas FC x Tempest FC. Os associados poderão comparecerem para levar seus incentivos às jogadoras preferidas das equipes disputantes.

CONGRESSO TÉCNICO

Na última sexta-feira, 06, no salão do 14 Bis, houve a realização do Congresso Técnico, com as participações das seis equipes que desfilaram para os associados e convidados num momento inesquecível que mereceu muitos aplausos dos associados que enalteceram a beleza da programação promovida pela diretoria. Heloísa Helena, presidente do Cassa, agradeceu a presença maciça das atletas, treinadores e familiares das jogadoras e também dos filhos que prestigiaram o ato solene.

“O primeiro Campeonato de Futebol de Salão Feminino do Cassazum era nosso sonho e também de vocês atletas associadas, portanto o sonho acalentado já virou realidade, e mais ainda com beleza de abertura através do Congresso Técnico do Departamento de Esportes, comandado pelo coordenador Ronaldo Cardoso”, disse Heloísa Helena, emocionada.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar