Sindiclubes promove Oficina em parceria com o CBC em Santarém

Com o objetivo de levar os benefícios que o CBC proporciona para formação de atletas olímpicos no Brasil a todos os clubes e associações no Estado do Pará, a diretoria do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes, vai realizar no próximo sábado, dia 14/09, mais uma oficina dedicada a levar “a boa nova” aos dirigentes de clubes e associações paraenses.

É mais uma chance para que clubes e associações paraenses possam se integrar ao CBC e com isso fortalecer a formação de atletas olímpicos no Pará, disse o presidente do Sindicluves, Salatiel Júnior.

As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 13, pelo WhatsApp 91-99379-5050.

Apoio: Fenaclubes, Segasp Sport, Aabb Santarém e Iate Clube de Santarém

PALESTRANTES

A programação da Oficina contará com dois renomados palestrantes: Emerson Appel e Elisiário Palermo. O primeiro é licenciado em pleno em Educação Física, especialista em Fisiologia do exercício, Administração Esportiva, Direito Desportivo e Especialista em Gestão Esportiva de Organizações Olímpicas. Atuou por mais de 30 anos em Gestão de Clubes e por oito anos como Docente no Ensino Superior nós cursos de Educação Física. E o segundo palestrante é Graduado em Licenciatura de Ensino de Ciências pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Pós Graduação em divulgação Científica -NJR/ECA/USP e Senac/SP. Atual Supervisor em Integração e Relacionamento do Comitê Brasileiro de Clubes. Segundo declarações do presidente do Sindiclubes, Salatiel Campos, o número de pessoas já inscritas no evento supera todas expectativas do sucesso que acontece pela primeira vez na cidade de Santarém e outros acontecerão no futuro em razão do grande interesse das pessoas saber de fato o grande benefício que o Comitê Brasileiro de Clubes proporciona para a formação de atletas olímpicos no Brasil à todos os clubes e associações nos estados brasileiros obviamente os paraenses. Imagem: Nonato Batista/Ronabar