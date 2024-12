Trânsito terá mudanças para avanço das obras da Nova Doca a partir de segunda-feira (2)

Obras essenciais na preparação de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em novembro de 2025, a Nova Doca e o saneamento do entorno do canal avançam para próximas etapas nesta segunda-feira (2). O trânsito sofrerá alterações na Avenida Visconde de Souza Franco e nas ruas Jerônimo Pimentel e Tiradentes, para manter a segurança de quem utiliza a via e dos trabalhadores.

“O Governo do Pará avança dentro do cronograma para entregar as obras que fazem parte dos investimentos da COP 30. A Seop (Secretaria de de Estado de Obras Públicas) sempre enfatiza que essas mudanças no trânsito são necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem transita pelas áreas. Por isso, temos solicitado o apoio da Semob (Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém) e do Detran (Departamento de Trânsito) na orientação do tráfego nos locais”, explicou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Nova Doca – Na segunda-feira (2), a partir de 7h, os trabalhos alcançam a quadra 7 do canal da Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas Aristides Lobo e Tiradentes. Nesse perímetro, o trânsito ficará interditado com tapumes nas duas faixas da esquerda, com as outras duas faixas da direita seguindo liberadas para o tráfego.

Em mais uma etapa do amplo projeto de saneamento executado pelo governo do Estado na capital paraense, a obra de esgotamento sanitário será realizada em novos trechos a partir das 8h desta segunda-feira (2), até às 17h do próximo dia 14.

Na Rua Jerônimo Pimentel, entre a Travessa Almirante Wandenkolk e Avenida Visconde de Souza Franco, haverá interdição de uma faixa, com a outra ficando livre para o tráfego de veículos. A Seop orienta, como rota alternativa, a Rua Diogo Móia.

A Rua Tiradentes, entre Avenida Visconde de Souza Franco e Travessa Quintino Bocaiúva, também terá interdição parcial, com obras em apenas uma faixa da pista. Como rota alternativa a esse perímetro, a Seop orienta o acesso pela Rua Ó de Almeida.

Legado da COP 30 – A obra da Nova Doca vai alcançar sete dos oito módulos ao longo da Visconde de Souza Franco. O planejamento atual inclui os serviços de fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, e cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal. A interdição dos trechos com tapumes é necessária para que as máquinas tenham operacionalidade na cravação das estacas, garantindo a segurança dos trabalhadores, assim como de pedestres, ciclistas e motoristas.

Complementar à obra da Nova Doca, o serviço de saneamento, que visa garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal, já foi executado na Rua Municipalidade, Avenida Visconde de Souza Franco, Passagem Vila Rica, Avenida Senador Lemos, Avenida Pedro Álvares Cabral e Rua 28 de Setembro. Agora, chega às ruas Jerônimo Pimentel e Tiradentes. O canal da Doca também está recebendo obras específicas de esgotamento

Fonte: Agência Pará/Foto: Carlos Henrique Santos/Seop