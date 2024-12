Lula se encontra com Defesa e Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (30) com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e com os comandantes das Forças Armadas, no Palácio do Planalto. O encontro não constava na agenda oficial do petista.

O objetivo da reunião foi para discutir as mudanças na aposentadoria dos militares. As medidas haviam sido anunciadas na última quarta-feira (27) pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como parte de um plano para economizar R$ 70 bilhões até 2025.

Além de Múcio, estiveram presentes o general Tomás Paiva, do Exército; o almirante Marcos Olsen, da Marinha; e o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Força Aérea Brasileira.

Os militares requisitaram detalhes do governo de como as alterações anunciadas por Haddad serão implementadas. As medidas do corte de gastos que impactam os militares são:

– Fim da “morte fictícia” — quando o militar é expulso ou excluído das forças, mas é declarado morto (mesmo vivo) e sua família recebe pensão;

– Fixação em 3,5% da remuneração a contribuição de todos os militares para o Fundo de Saúde até janeiro de 2026;

– Extinção da transferência de pensão;

– Idade mínima para a reserva remunerada, que mudará de forma progressiva.

– Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle, que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias – diz trecho do pronunciamento de Haddad em cadeia nacional.

O ministro da Fazenda disse ter sido um “gesto de última hora, a pedido de Múcio e de Lula”.

