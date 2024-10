Trump sobe em caminhão de lixo e alfineta Biden e Kamala Harris

O candidato republicano a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu em um caminhão de lixo adesivado com seu nome durante um ato de campanha nesta quarta-feira (30) para ironizar uma fala recente do presidente Joe Biden, que chamou os apoiadores do republicano de “lixo”. A jornalistas, Trump disse que o veículo era uma homenagem a Biden e a Kamala Harris.

– Joe Biden deveria ter vergonha de si mesmo, se é que ele sabe o que está fazendo – disse o ex-presidente.

O momento protagonizado por Trump aconteceu em Green Bay, no estado de Wisconsin. O início da polêmica envolvendo a palavra “lixo” aconteceu no último domingo (27), quando um comediante disse em um comício de Trump que Porto Rico era uma “ilha de lixo flutuante”. Já nesta terça (29), Biden comentou o caso e sugeriu que os apoiadores de Trump é que seriam “lixo”.

– O único lixo que vejo flutuando por aí são os apoiadores dele [Trump]. A demonização dos latinos por ele é inconcebível e antinorte-americana. É totalmente contrária a tudo o que fizemos, tudo o que somos – disse Biden.

A declaração do chefe de Estado, porém, teve uma repercussão amplamente negativa e foi duramente criticada. Por conta disso, Biden tentou se explicar e disse que, na verdade, teria chamado de lixo “a retórica de ódio” sobre Porto Rico.

– Eu me referi à retórica de ódio sobre Porto Rico proferida pelo apoiador de Trump em seu comício no Madison Square Garden como “lixo” — essa é a única palavra que consigo pensar para descrevê-la. Sua demonização dos latinos é inconcebível. Isso é tudo o que eu queria dizer. Os comentários feitos naquele comício não refletem quem somos como nação – disse Biden.

