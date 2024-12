Uepa celebra formatura das primeiras turmas em Parauapebas

Na noite de hoje (18), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizou a outorga de grau das primeiras turmas de graduação em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ao todo, 37 alunos receberam seu diploma nas áreas de Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Engenharia de Software e Licenciatura em Ciências Biológicas. A cerimônia ocorreu na Câmara Municipal, com a outorga de grau realizada pela vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana.

Hillary Havenna Leite de Lima Ribeiro, formanda do curso de Engenharia de Software, compartilhou sua experiência. “O curso, por ser ligado à inovação, foi bastante desafiador, mas é muito gratificante chegar até aqui. Juntos, com o apoio dos colegas, o aprendizado foi mais leve e a jornada, mais rica”, disse.

A coordenadora do campus, professora Tatiane Bahia, expressou sua alegria: “Este é um momento de imensa felicidade! Eles fizeram história, e agora, estamos entregando à sociedade profissionais altamente capacitados, com conhecimentos, habilidades e atitudes alinhadas às necessidades do mercado, tanto no Sul e Sudeste do Pará quanto em todo o Brasil.”

A oferta dessas turmas é fruto de uma parceria entre a Uepa e a Prefeitura de Parauapebas, iniciada em agosto de 2021, com aulas no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup) enquanto as obras do campus estavam em andamento. O campus foi inaugurado em setembro de 2023, proporcionando aos alunos a oportunidade de vivenciar práticas acadêmicas, como organização de eventos, projetos de pesquisa e extensão, participação em editais, além de entender o funcionamento da universidade.

A chegada do campus foi fundamental para fortalecer o pertencimento dos estudantes e o movimento estudantil, com a criação de diretórios acadêmicos e atléticas. Juntos, enfrentamos os desafios de um campus em zona rural”, explicou a professora Tatiane.

A vice-reitora Ilma Pastana lembrou que o reitor Clay Chagas “abraçou a ideia para viabilizar o campus XXIII em Parauapebas” e destacou o impacto da formação: “Este é um momento de celebração, pois estamos formando profissionais de Matemática, Biologia e Engenharia de Software, com a qualidade de uma universidade que luta com recursos do povo do Pará.”

Além dessas graduações, o campus de Parauapebas também oferece cursos em Enfermagem, Fisioterapia e Intercultural Indígena, pelo programa Forma Pará, além de pós-graduação com especialização em Gestão Pública e mestrados em Ensino e Saúde na Amazônia, Ciências Ambientais e Matemática.

A Uepa, presente em 11 das 12 regiões de integração do estado, mantém campi físicos e desenvolve atividades em mais de 70 municípios, por meio de programas como Forma Pará, Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor), consolidando-se como uma das universidades mais interiorizadas do Brasil.

