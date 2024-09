Belém se prepara para a COP30 com protocolo de intenções assinado pelo ministério do turismo e a SUDAM

Nesta sexta-feira (13), Belém (PA) será o palco da assinatura de um importante Protocolo de Intenções entre o Ministério do Turismo e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O acordo será formalizado no Auditório da SUDAM pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, e pelo Superintendente da SUDAM, Paulo Roberto Galvão.

O protocolo visa o desenvolvimento de ações estratégicas para promover o turismo na região amazônica, em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em 2025. A colaboração entre as duas instituições busca impulsionar o desenvolvimento socioambiental em Belém e em outras áreas da Amazônia, além de contribuir para a redução das desigualdades regionais.

O acordo entre o Ministério do Turismo e a SUDAM permitirá a implementação de iniciativas que visam a melhoria da infraestrutura turística e o fortalecimento das atividades econômicas locais, alinhadas com as metas e objetivos da COP30.

Serviço:

Data: Sexta-feira

Horário:12h

Local: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) Belém – Tv. Antônio Baena, 1113 – Marco, Belém – PA, 66093-082

Fonte: Estado Do Pará Online/Foto: Reprodução