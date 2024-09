UFPA recebe o escritor cubano Leonardo Padura e conversa sobre a sua trajetória literária

A Universidade Federal do Pará (UFPA) recebe amanhã, sexta-feira, 13, às 17h, o escritor cubano Leonardo Padura para uma conversa com a comunidade universitária e o público paraense na palestra intitulada “Leonardo Padura por ele mesmo: trajetória literária”, com apresentação de Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da UFPA, e moderação de Ivana Jinkings, fundadora e editora da Boitempo.

Padura retorna ao Brasil após cinco anos, a convite do Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. O evento em Belém é uma realização da Reitoria da Universidade Federal do Pará, por meio da Editora da UFPA (ed.ufpa), com apoio da Editora Boitempo e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Escritor de maior sucesso internacional entre seus conterrâneos e considerado um dos principais romancistas do mundo atualmente, Leonardo Padura começou sua carreira no jornalismo trabalhando nos principais periódicos de Havana. A partir da década de 1990, decidiu dedicar-se inteiramente à literatura, tendo seus livros publicados em mais de trinta idiomas. Observador atento às transformações sociais dentro e fora de Cuba, Padura aborda variados temas em seus escritos, que transitam entre amizade, paixão, medo, repressão e, especialmente, memória e história, em uma constante busca de se conectar a cada leitor por meio da “condição humana universal”, tocando sua essência e seus conflitos. Seu profícuo trabalho literário rendeu-lhe diversas honrarias, como o Prêmio Nacional de Literatura de Cuba, em 2012.

Em 2015, Padura foi agraciado com o Prêmio Princesa de Astúrias, na categoria Letras, destacando-se seu papel de “inquiridor do culto e do popular; um intelectual independente, com um temperamento ético firme”, além de sua vasta obra, que abrange todos os gêneros da prosa e revela “um recurso que caracteriza sua vontade literária: o interesse em ouvir vozes populares e as histórias perdidas de outros”. Em 2018, recebeu o Prêmio Internacional de Novela Histórica Barcino, entregue pela Prefeitura de Barcelona, na Catalunha. Em 2016, na obra Passado Perfeito, Padura deu vida ao investigador Mario Conde, que passou a protagonizar seus romances policiais e virou personagem da série de Streaming Quatro Estações em Havana.

A Boitempo publica em território nacional os livros de Leonardo Padura, que estão disponíveis para compra na Livraria da Editora da UFPA: O homem que amava os cachorros (2015); Hereges (2015); Paisagem de outono (2016); Passado perfeito (2016); Máscaras (2016); Ventos de quaresma (2016); A transparência do tempo (2018); O romance da minha vida (2019); Água por todos os lados (2020); Como poeira ao vento (2021); Febre de cavalos (2022) e Pessoas decentes (2023). Após a palestra, o escritor estará à disposição do público em sessão de autógrafos, no hall do Centro de Eventos Benedito Nunes, em que os livros do escritor poderão ser adquiridos no estande da ed.ufpa.

Imagem: Reprodução