Unidades estaduais de saúde abrem seleção para áreas Administrativa e Assistencial

Unidades de saúde do Governo do Pará realizam seleção para as áreas Administrativa e Assistencial, com vagas para os cargos de enfermeira Assistencial, assistente de Recursos Humanos (RH), agente de Portaria e auxiliar de Informática. Os interessados têm até o próximo dia 25 deste mês para se candidatar às vagas, voltadas também para Pessoas com Deficiência (PcD), por meio da plataforma Burh.

Os processos seletivos estão sendo realizados pelo Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém; Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; e pelo Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves.

Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos de cada instituição. Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local de realização de provas e entrevistas.

Confira as vagas e os critérios:

Enfermeira Assistencial: graduação em Enfermagem, com registro no COREN-PA ativo; cursos complementares: curso de feridas e curativos, pacote office e curso de Suporte Básico de Vida (BLS); habilidades: desejável experiência em setor ambulatorial ou hospitalar; desejável experiência acima de dois anos. Para se candidatar, acesse aqui.

Assistente de Recursos Humanos (RH): cursando Gestão de Recursos Humanos e/ou Administração; cursos complementares: Informática Intermediária; desejável experiência acima de um ano na área da saúde; possuir vivência em processos e rotinas administrativas relacionadas às atividades de Processos Seletivos; diferencial: ter habilidades nos processos seletivos em plataformas de RH. Para se candidatar, acesse aqui.

Agente de Portaria: ensino médio completo; cursos complementares: noções de informática e agente de Portaria; desejável experiência acima de seis meses; desejável vivência em processos e rotinas de portaria e atendimento ao público. Para se candidatar, acesse aqui.

Auxiliar de Informática: cursando formação superior em Sistema de Informação; cursos complementares: Informática Avançada, Rede de Computadores, Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou afins; desejável experiência. Para se candidatar, acesse aqui.

Benefícios: vale-transporte, vale-alimentação e estacionamento.

Confira as vagas e os critérios para a seleção do HMUE:

Agente de Portaria: ensino médio completo; Informática Básica; desejável experiência na área. Para se candidatar à vaga, voltada também para PcD, acesse aqui.

Auxiliar Administrativo (exclusiva p/PcD): ensino médio completo; desejável Informática básica; laudo atualizado. Para se candidatar, acesse aqui.

Benefícios: vale-transporte, restaurante na empresa e estacionamento.

Confira as áreas de contratação e os critérios para a seleção do HRPM.

O HRPM, no sudoeste marajoara, abriu processo seletivo para contratação imediata e exclusiva de Pessoa com Deficiência (PcD) nas áreas Assistencial, Operacional e Administrativa. Os interessados devem enviar currículos, com laudo atualizado, para o e-mail: selecao.hrm@indsh.org.br.

Os candidatos às vagas devem possuir os seguintes requisitos: ensino médio, técnico, superior completo e conhecimentos de informática. Além disso, devem residir no município de Breves ou ter disponibilidade para mudança.

As referidas unidades pertencem ao governo do Estado, administradas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).



Texto de Vera Rojas, com a colaboração de Tarcísio Barbosa / Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação