Governo do Pará apresenta perspectivas para agricultura regenerativa no Pará na COP 29

Nesta sexta-feira (15), o governador do Pará, Helder Barbalho, participou do painel que debateu sobre as soluções para a expansão da agricultura regenerativa e sustentável no estado do Pará, durante o evento “Seizing Regenerative Landscape Opportunities in Brazil”, promovido pela Boston Consulting Group (BCG) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), na Conferência do Clima da ONU, a COP 29.

No painel, Helder Barbalho destacou a importância estratégica da agenda em discussão, já que o Pará é um estado que tem na sua história a vocação da produção alimentar como pilar central. O governador fez uma breve contextualização sobre a trajetória histórica na formação do modelo econômica do estado, quando ocorreu um grande processo de antropização das terras para a agricultura e pecuária. Agora, o Pará busca romper com este paradigma econômico, intensificando os esforços para implementação de uma economia verde e sustentável e ambientalmente regenerativa.

“Compreendemos o grande desafio é como conciliar o uso da terra produtiva com a preservação e a redução da pressão sobre a floresta. E nós só conseguiremos fazer isso se garantirmos, por um lado, que floresta viva possa valer mais que floresta morta”, afirmou o governador, reforçando as ações feitas pelo Governo do Pará com o Sistema Jurisdicional REDD+ e a implementação da bioeconomia utilizando da nossa biodiversidade como o açaí e o cacau.

Desde 2019, o Governo do Pará tem investido em iniciativas robustas para assegurar o equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade. Entre essas ações, destacam-se o Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que oferece compensações financeiras a agricultores, comunidades e organizações que conservam e restauram áreas florestais; o Programa Territórios Sustentáveis, que promove a regularização fundiária e apoio técnico a produtores rurais, e a rastreabilidade bovina, uma medida inovadora que garante que a carne produzida no estado esteja livre de desmatamento. O Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), que promove o reflorestamento com espécies nativas, gera créditos de carbono e integra comunidades na restauração ecológica de áreas degradadas, e o sistema jurisdicional de REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal) estabelece estratégias de compensação ambiental que reforçam o compromisso do Pará com as metas climáticas globais.

Com práticas como rotação de culturas, plantio de cobertura e pastagem holística, a agricultura regenerativa é fundamental para restaurar a fertilidade do solo, melhorar a retenção de água, garantir o restauro florestal, e capturar carbono. A presença do governador no evento reforça a determinação do estado em integrar soluções econômicas com a proteção da biodiversidade e o bem-estar comunitário.

O evento também foi um espaço essencial para o diálogo com o setor privado, promovendo um modelo de desenvolvimento que seja economicamente viável e ecologicamente responsável. Dessa forma, o Pará se consolida como referência internacional na construção de uma economia sustentável e resiliente, além do fortalecer a liderança global do Pará na luta contra as mudanças climáticas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Thalmus Gama