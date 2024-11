Usina da Paz Cabanagem inicia competição esportiva de futsal e vôlei, em Belém

A Usina da Paz do bairro da Cabanagem, em Belém, iniciou nesta quinta-feira, 7, uma grande competição esportiva voltada para a comunidade. A abertura da “OlimpiUsina 2024” aconteceu no Ginásio Poliesportivo do complexo, que ficou lotado pelos moradores que prestigiaram os competidores. O evento seguirá até o dia 21 de novembro, com diversas modalidades esportivas, gratuitas e para todas as idades: vôlei, futsal, artes marciais e muito mais.

Para Roselly Contente, educadora física e professora de futsal e vôlei na Usina da Paz Cabanagem, a programação representa uma oportunidade de socialização e inclusão. “A socialização aqui permite que eles conheçam outras pessoas da comunidade e participem de momentos de lazer, diversão e entretenimento. É uma oportunidade para todos realizarem as atividades que vêm praticando durante o ano. É a primeira vez que eu participo da organização de um evento como esse na Usina, e está sendo gratificante fazer parte de algo tão diferente”, disse.

Incentivo ao Esporte – Além de incentivar a prática esportiva, a iniciativa também promove valores sociais, com o apoio de educadores físicos e voluntários locais. A “OlimpiUsina” fortalece laços comunitários, proporcionando lazer e disciplina, com atividades adequadas para crianças, jovens e adultos. Pais e familiares também demonstraram entusiasmo com a “OlimpiUsina”.

O morador Alexandre Henrique, pai de Darlan e Andrei, de sete anos, afirmou que o evento é uma oportunidade única para os filhos. “Primeiramente, as usinas trouxeram muitos benefícios para a comunidade. Meus filhos têm a possibilidade de atividades esportivas dentro do bairro, o que ajuda a tirar eles do celular. Assistir meus filhos jogando futsal é uma coisa que não tem preço, é gratificante e emocionante saber que tudo isso aqui faz o futuro deles ser diferente”, contou.

Vitória Oliveira, bombeira civil e professora em um projeto social de vôlei, destaca a importância dessa iniciativa para o bairro. “Estamos bem animados com a olimpíada, e nossas expectativas são as melhores possíveis. O esporte e espaços como a Usina são extremamente importantes, porque moramos em um bairro que carrega o estereótipo de violência e marginalização. Levar essas crianças para disputar campeonatos lá fora e mostrar que somos muito mais que esse estereótipo, é muito gratificante”, finalizou.

A coordenadora de esportes da Usina da Paz Cabanagem, Amanda Penha, compartilhou sua empolgação com o evento, que vai muito além da competição. “As Olimpíadas da Usina da Paz Cabanagem vão unir diversas modalidades e faremos um campeonato entre os alunos, organizados em times por faixa etária, com distribuição de troféus e medalhas. É a oportunidade deles colocarem em prática todas as técnicas que vêm adquirindo ao longo do ano nas aulas da Usina, o que gera muita expectativa por parte deles”, explicou.

Serviço – Toda a programação e os cronogramas de atividades da Usina da Paz Cabanagem podem ser consultados no perfil oficial do Instagram (@usinasdapaz).

Fonte: Agência Pará/Foto: Adan Costa/Nucom Seac