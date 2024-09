Amigo é suspeito de esfaquear casal de brasileiros na Inglaterra

Ambos trabalhavam como entregadores e foram atacados por um amigo de Anna, também brasileiro, que não aceitou o fato de ela estar em um relacionamento com outra pessoa.

Anna Gleicy Helrigle de Brito, de 27 anos, e seu namorado, Igor da Silva Brito, foram esfaqueados em uma lanchonete em Dartford, Inglaterra, no último sábado (31). Ambos trabalhavam como entregadores e foram atacados por um amigo de Anna, também brasileiro, que não aceitou o fato de ela estar em um relacionamento com outra pessoa.

Segundo a irmã de Anna, o ataque começou quando ela foi buscar um lanche para entregar e levou a primeira facada na barriga, seguida de outras facadas na mesma região e no braço. Igor tentou intervir ao ver o ataque e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou esfaqueado nas costas, nariz e pulmão. Um terceiro entregador, que testemunhou o ataque e tentou ajudar, também foi ferido com uma facada no peito.

O suspeito, identificado como Eric da Silva, de 29 anos, é um entregador de Goiânia que conheceu Anna em Londres e eram amigos há mais de um ano. A irmã de Anna afirmou que Eric queria um relacionamento amoroso, mas Anna havia deixado claro que o considerava apenas como amigo. A família ficou surpresa com o ataque, pois ele era visto como uma pessoa tranquila.

Após o ataque, Anna, Igor e o terceiro entregador foram levados para um hospital em Londres, onde passaram por cirurgias. Todos estão em estado de saúde estável, sem risco de morte, mas ainda não têm previsão de alta. A polícia de Kent informou na quinta-feira (5) que a condição de saúde do trio permanece sob controle.

Eric fugiu após o ataque, mas foi localizado pela polícia na Escócia na segunda-feira (2). Ele será transferido para uma delegacia no condado de Kent, onde enfrentará acusações relacionadas ao ataque.

© Reprodução / Redes Sociais

POR GUILHERME BERNARDO

DARTFORD