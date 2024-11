Van Hattem pede convocação de ministro após Janja xingar Musk

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) protocolou neste sábado (16) um pedido de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O objetivo é colher esclarecimentos acerca do xingamento em inglês feito pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao empresário Elon Musk.

– Acabo de protocolar na CREDN [Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara] a convocação do Ministro das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos sobre os impactos diplomáticos da declaração “cheia de classe” e irresponsável de Janja contra Elon Musk durante o G20 Social – anunciou o deputado nas redes sociais.

O parlamentar frisou o fato de Musk ser o futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do segundo governo de Donald Trump. Para ele, a relação do empresário com o Brasil pode ser “influenciada por declarações dessa natureza”.

O pedido foi protocolado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que ainda deverá deliberar sobre a convocação.

Fonte: Pleno News/Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados