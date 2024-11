Após ser xingado por Janja, Musk recebe agradecimento de Michelle

Diante da repercussão do xingamento feito pela atual primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, ao empresário Elon Musk, neste sábado (16), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais para se contrapor à ofensa e, por outro lado, agradecer ao futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) dos Estados Unidos pela atuação dele no Brasil.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Michelle lembrou que a Starlink, de Musk, chegou ao Brasil em 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e que, desde então, a empresa levou conexão de internet para comunidades tradicionais e escolas na Amazônia.

– Obrigada, Elon, por levar internet aos nossos povos e comunidades tradicionais e às escolas da Amazônia. A conectividade digital foi essencial para abrir novas oportunidades de estudo e trabalho – escreveu Michelle.

SOBRE A FALA DE JANJA

Durante o G20 Social neste sábado (16), Janja disparou um sonoro xingamento a Elon Musk. Após fazer uma consideração na palestra que abordava a desinformação, Janja afirmou não ter medo do empresário, ela disse: “Fuck you, Elon Musk” (Vá se f****).

A fala veio após a primeira-dama se assustar com uma buzina de navio enquanto falava ao microfone.

– Acho que é o Elon Musk – disse ela, se abaixando e rindo.

Após o xingamento, as pessoas que estavam no local chegaram a aplaudir.

No mesmo painel, o G20 Talks: Combate à Desinformação, também estava o youtuber Felipe Neto.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Andre Borges