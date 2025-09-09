terça-feira, setembro 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: alegria contagiante do cão que transformou um trator em parque de diversões!


Um cachorro super animado provou que a felicidade pode estar nas coisas mais inusitadas. Ele resolveu que a pá de um trator seria seu novo brinquedo favorito! Para a nossa sorte, o operador do veículo entrou na brincadeira, e o resultado? Uma cena hilária e cheia de fofura que fez parecer que o cãozinho estava em um parque de diversões exclusivo!

A alegria contagiante desse peludo rapidamente viralizou nas redes sociais, conquistando o coração dos internautas com sua energia e criatividade canina. É a prova de que um pouco de imaginação (e um trator à disposição) pode render momentos inesquecíveis!

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: mulher danifica moto do marido após suposta traição

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,275FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315