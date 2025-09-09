terça-feira, setembro 9, 2025
Vídeo: “Campeonato de Maconha” em universidade gera polêmica

Um vídeo que circula nas redes sociais está causando revolta ao mostrar jovens dentro de uma universidade promovendo um suposto “campeonato” de quem enrola maconha mais rápido. As imagens, que deveriam representar um ambiente de aprendizado, geraram uma onda de críticas de internautas e da comunidade local.

Segundo os comentários que se multiplicam na internet, os jovens estão se comportando como “vândalos” e não como estudantes, por incentivarem o uso de drogas em um espaço público. Para muitos, a cena mancha a imagem da instituição e reforça a necessidade de maior fiscalização.

Até o momento, não há informações sobre medidas disciplinares ou policiais contra os participantes. O caso, no entanto, reacende o debate sobre a segurança e o papel da universidade na formação de seus alunos.

