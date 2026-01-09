sexta-feira, janeiro 9, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: Gravação de conteúdo político termina em confusão na Praia Central de Balneário Camboriú

Influenciadores utilizaram totens de Lula, Bolsonaro e Alexandre de Moraes para provocar banhistas; briga com quiosqueiro mobilizou populares

Um início de debate político terminou em um bate-boca acalorado na tarde desta sexta-feira (9), na Praia Central de Balneário Camboriú (SC). Um grupo de influenciadores digitais montou uma estrutura com totens em tamanho real do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de gravar conteúdos de provocação e debate com transeuntes.

A ação, no entanto, gerou revolta em um quiosqueiro local, dando início a uma discussão tensa que parou a orla. Imagens registradas por turistas mostram o momento em que os ânimos se exaltam entre os criadores de conteúdo e o comerciante. A confusão atraiu uma multidão de curiosos e só não evoluiu para agressões físicas mais graves devido à intervenção de pessoas que passavam pelo local e conseguiram separar os envolvidos. Até o fechamento desta matéria, não houve registro de boletim de ocorrência.

Foto: Edição A Província do Pará

banner 300x100
Artigo anterior
Vídeo: Briga no Ver-o-Peso atrai curiosos e interrompe fluxo de veículos em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Gerson desembarca em BH para assinar com o Cruzeiro em operação de R$ 170 milhões

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner 320x320
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315