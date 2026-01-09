Vídeo: Gravação de conteúdo político termina em confusão na Praia Central de Balneário Camboriú

Influenciadores utilizaram totens de Lula, Bolsonaro e Alexandre de Moraes para provocar banhistas; briga com quiosqueiro mobilizou populares

Um início de debate político terminou em um bate-boca acalorado na tarde desta sexta-feira (9), na Praia Central de Balneário Camboriú (SC). Um grupo de influenciadores digitais montou uma estrutura com totens em tamanho real do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de gravar conteúdos de provocação e debate com transeuntes.

A ação, no entanto, gerou revolta em um quiosqueiro local, dando início a uma discussão tensa que parou a orla. Imagens registradas por turistas mostram o momento em que os ânimos se exaltam entre os criadores de conteúdo e o comerciante. A confusão atraiu uma multidão de curiosos e só não evoluiu para agressões físicas mais graves devido à intervenção de pessoas que passavam pelo local e conseguiram separar os envolvidos. Até o fechamento desta matéria, não houve registro de boletim de ocorrência.

Foto: Edição A Província do Pará