POLÍCIA

Vídeo: Briga no Ver-o-Peso atrai curiosos e interrompe fluxo de veículos em Belém

Vídeos mostram o momento do tumulto que mobilizou a Guarda Municipal e parou uma das vias mais movimentadas da capital.

Um desentendimento entre dois homens causou um nó no trânsito e atraiu uma multidão na manhã desta sexta-feira (9), no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dupla trocando agressões físicas no meio da Boulevard Castilhos França, uma das vias mais importantes do centro comercial.

O tumulto ocorreu sob o olhar de dezenas de populares que cercaram os envolvidos, dificultando a passagem de veículos. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria desencadeado a briga ou a identidade dos homens. Também não houve confirmação de prisões ou se a Guarda Municipal foi acionada para dispersar o grupo.

Artigo anterior
Além do leito: Passeio terapêutico promove bem-estar e humanização no PS Dr. Roberto Macedo
Próximo artigo
Vídeo: Gravação de conteúdo político termina em confusão na Praia Central de Balneário Camboriú

