sexta-feira, janeiro 9, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Vídeo: Gerson desembarca em BH para assinar com o Cruzeiro em operação de R$ 170 milhões

Recebido com festa na Toca da Raposa, volante terá contrato de quatro anos; Pedro Lourenço buscou o atleta em jato particular.

O Cruzeiro oficializou a chegada de seu novo “Coringa”. O meio-campista Gerson, de 28 anos, desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (9) para selar seu vínculo com a Raposa. Em uma demonstração de prestígio, o atleta viajou do Rio de Janeiro no jato particular de Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, que liderou pessoalmente as negociações com o Zenit e com o empresário Marcão, pai do jogador.

Ao chegar à Toca da Raposa II, Gerson foi cercado por torcedores e retribuiu o carinho: “Agora sou Cabuloso. Estou muito feliz e agradeço à diretoria pelo esforço”, declarou antes de seguir para os exames médicos. O investimento é histórico: o Cruzeiro pagará 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) fixos, além de bônus que podem somar mais 3 milhões de euros.

Gerson não entra em campo desde 6 de dezembro, quando marcou um dos gols da vitória do Zenit sobre o Akron Tolyatti, pelo Campeonato Russo. Agora, o foco do departamento médico e físico é preparar o atleta para sua estreia definitiva com a camisa estrelada.

Foto reprodução/ Samuca TV

banner 300x100
Artigo anterior
Vídeo: Gravação de conteúdo político termina em confusão na Praia Central de Balneário Camboriú
Próximo artigo
Vídeo: Ônibus em chamas interdita totalmente a BR-381 na Serra de Igarapé

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner 320x320
volta as aulas - 320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315