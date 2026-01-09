Vídeo: Gerson desembarca em BH para assinar com o Cruzeiro em operação de R$ 170 milhões

Recebido com festa na Toca da Raposa, volante terá contrato de quatro anos; Pedro Lourenço buscou o atleta em jato particular.

O Cruzeiro oficializou a chegada de seu novo “Coringa”. O meio-campista Gerson, de 28 anos, desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (9) para selar seu vínculo com a Raposa. Em uma demonstração de prestígio, o atleta viajou do Rio de Janeiro no jato particular de Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, que liderou pessoalmente as negociações com o Zenit e com o empresário Marcão, pai do jogador.

Ao chegar à Toca da Raposa II, Gerson foi cercado por torcedores e retribuiu o carinho: “Agora sou Cabuloso. Estou muito feliz e agradeço à diretoria pelo esforço”, declarou antes de seguir para os exames médicos. O investimento é histórico: o Cruzeiro pagará 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) fixos, além de bônus que podem somar mais 3 milhões de euros.

Gerson não entra em campo desde 6 de dezembro, quando marcou um dos gols da vitória do Zenit sobre o Akron Tolyatti, pelo Campeonato Russo. Agora, o foco do departamento médico e físico é preparar o atleta para sua estreia definitiva com a camisa estrelada.

Foto reprodução/ Samuca TV