Pará participa da 24ª edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, em Brasília

A delegação paraense, composta por 46 atletas com deficiência intelectual e múltipla, desembarca na segunda-feira, 08, em Brasília, para participar da 24ª edição das Olimpíadas Especiais das Apaes, promovida pela Apae Brasil. O evento ocorrerá de 9 a 13 de dezembro em vários espaços esportivos da capital do país.

As Olimpíadas têm caráter participativo e os atletas paraenses vão mostrar seu potencial esportivo nas provas de atletismo, futsal, bocha, tênis de mesa, natação, representando as Apaes de Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Capanema, Abaetetuba, Moju, Tomé-Açu, Conceição do Araguaia, Ourilândia do Norte, Eldorado dos Carajás, Altamira, Santarém, Marabá, Tucuruí e Itupiranga.

PROGRAMAÇÃO

As provas de Atletismo começam no dia 9 de dezembro, no Centro Integrado de Educação Física (CIEF). No dia 10 é a vez das provas de Futsal na quadra poliesportiva da Universidade de Brasília (UNB) e de Bocha no Pavilhão de Exposições do parque da Cidade. No dia 11, as provas de natação serão no Clube do Exército – SMU e as provas de tênis de mesa no Pavilhão de Exposições do parque da Cidade. O dia 12 será dedicado as finais do Futsal e da Bocha. Este ano, o evento encerrará, pela primeira vez, com uma Caminhada da Família, no dia 13, na Esplanada dos Ministérios, momento especial para promover ainda mais a integração de todos no evento e junto à comunidade.

Para chegar na etapa nacional, os atletas participaram das etapas regionais no primeiro semestre de 2025 nos municípios de Belém, Barcarena, Santarém, Castanhal, Conceição do Araguaia e Marabá e, mais da etapa estadual em Belém no mês de agosto.

A cada conquista, as Apaes do Pará celebravam a dedicação de suas equipes multiprofissionais formadas por professores de educação física, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outros que com muita dedicação desenvolveram um trabalho de habilitação e reabilitação em cada atleta descobrindo o potencial esportivo de cada um deles.

Participar das Olimpíadas Especiais das Apaes significa fortalecer a inclusão social de pessoas que ainda são desvalorizadas pela sociedade. No evento, eles mostram sua autonomia no autocuidado, além de interagirem em outros espaços e com pessoas de vários lugares do país.

Uma oportunidade que, talvez, nunca tivessem sem o apoio de uma instituição que promove e garante os direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, incluindo as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down.

DADOS

O Pará sempre esteve em todas as edições das Olimpíadas Especiais das Apaes, com grandes talentos que se destacaram nas modalidades esportivas. Além de ter sido sede da nacional, em 1982, recebendo atletas de diversos lugares do país em Belém.

Fonte e imagens: Comunicação/Feapaes-PA