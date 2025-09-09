Vídeo: Patixa Teló sofre crise em aeroporto e agride irmã e assessora

A influenciadora paraense Patixa Teló passou por um momento delicado no aeroporto de Maceió, em Alagoas, que gerou grande repercussão nas redes sociais. Vídeos que circularam na segunda-feira (8) mostram Patixa em um surto, discutindo e agredindo verbalmente a irmã, Sayonara, e a também influenciadora Márcia Dantas.

O incidente começou dentro de uma van que transportava os convidados do Rancho do Maia, evento de Carlinhos Maia. As imagens mostram Patixa bastante exaltada, sendo contida pela produção. A situação se estendeu para o aeroporto, onde houve um novo confronto.

Nas redes sociais, a discussão dividiu o público. Enquanto alguns criticaram o comportamento da influenciadora, muitos pediram empatia, destacando o histórico de saúde de Patixa.

A advogada da família, Simone Batista, esclareceu que Patixa Teló possui síndrome de Down e outros diagnósticos psiquiátricos. Segundo a advogada, a crise foi desencadeada quando a influenciadora foi informada que retornaria a Manaus. A advogada pediu mais compreensão e respeito, ressaltando que a pessoa agredida foi sua própria irmã, Sayonara, que é sua curadora legal.

Carlinhos Maia também se pronunciou, afirmando que durante o evento Patixa conviveu bem com todos e que os desentendimentos só começaram após o fim do encontro. Ele informou que sua equipe irá a Manaus para conversar com os responsáveis por Patixa e buscar o melhor encaminhamento para a situação.

