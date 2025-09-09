terça-feira, setembro 9, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: feminicídio choca o Marajó, mulher é encontrada morta e marido confessa o crime


O corpo de Maria Benedita Pombo, de 32 anos, foi encontrado boiando no Rio Amazonas, em Gurupá, no Arquipélago do Marajó, na tarde da última segunda-feira (1º). Ela estava desaparecida desde 27 de agosto, e o caso chocou a pacata cidade.

Após a Polícia Militar remover o corpo, a Polícia Civil de Gurupá iniciou as investigações. O marido de Maria Benedita, que havia sido ouvido como testemunha, se tornou o principal suspeito. Durante o depoimento na quarta-feira (3), ele confessou o crime.

Ele admitiu que afogou a esposa no rio porque não aceitava o término do relacionamento. Na quinta-feira (4), a Justiça decretou a prisão preventiva do homem, causando revolta na população que tentou linchá-lo, mas foi contida pela polícia.

A prefeita de Gurupá, Iracilda Alho (MDB), que é uma grande defensora da causa das mulheres, reforçou o apoio às autoridades e a campanha de combate ao feminicídio. O caso de Maria Benedita serve de alerta sobre a importância de políticas públicas, educação e serviços de apoio para prevenir a violência contra a mulher. O Disque 180 é um canal fundamental para denúncias.

