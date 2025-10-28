Vídeo: subtenente da Marinha é morto a tiros em Marituba, possivelmente confundido com PM

A violência atinge novamente a Região Metropolitana de Belém com um desfecho trágico. O Subtenente da Marinha, identificado como José da Silva Farias, foi brutalmente assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (27), no município de Marituba.

De acordo com relatos de populares e as primeiras apurações, a motivação do crime seria uma lamentável e fatal confusão: os criminosos teriam atacado o militar por acreditarem que ele era um agente da Polícia Militar.

O subtenente José da Silva Farias, um profissional dedicado à Marinha do Brasil, foi vítima de um ato de extrema violência urbana. O caso, que choca pela crueldade e pelo suposto erro de alvo, está sendo investigado pela Polícia Civil para identificar, localizar e prender os responsáveis. As autoridades buscam confirmar a versão dos populares e esclarecer as circunstâncias exatas que levaram à morte do militar.

A Força de Segurança Pública e a Marinha do Brasil lamentam profundamente a perda do Subtenente, enquanto a população de Marituba e Belém exige respostas e medidas urgentes contra a escalada da violência.

