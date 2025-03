11ª Caminhada Down tem serviços e conscientização à população de Belém

Emissão de documentos e campanhas de conscientização marcaram a edição da Caminhada Down deste ano, que ocorreu na manhã deste domingo, 23, na Praça Batista Campos

“Eu digo que o primeiro passo é a aceitação da família. Quando você abraça a causa, os outros são apenas os outros”, disse, emocionada, Cristina Campos. A dona de casa, de 58 anos, precisou largar o emprego para cuidar de Gabriel Wilson, de 17 anos. Todos os anos, ela participa da campanha de conscientização com o filho. “Desde que fiz isso, passei a ter tempo de assistir com calma à evolução dele, desde a terapia à escola. Meu filho tem apraxia da fala, mas o raciocínio lógico dele eu sinto que é muito superior ao nosso”, completou.

Dona Cristina participa todos os anos da Caminhada Down com o filho Gabriel – Crédito: Wagner Filmes

Já Valmir Cordeiro, agente de portaria, é pai do João Pedro, de 12 anos. O estudante do ensino fundamental sonha em ser astronauta. “Quando o João nasceu e tivemos o diagnóstico da Síndrome de Down, sofremos um ‘baque’”, contou. “Mas pouco a pouco fomos entendendo o assunto e aceitando a condição do nosso filho porque, acima de tudo, ele é nosso filho e não vai deixar de ser. Ele sempre diz que quer ser astronauta e a gente incentiva isso trazendo ele para esses meios, onde ele se sinta mais inserido”.

João Pedro, de 12 anos, tem o sonho de ser astronauta e participou da caminhada com os pais – Crédito: Wagner Filmes

Serviços para a população

Dona Cristina e Valmir foram apenas dois entre dezenas de pais que participaram dos serviços oferecidos à população pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) e da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Direitos Humanos (Semcad), em apoio à 11ª Caminhada Down, que ocorreu na manhã deste domingo (23), na Praça Batista Campos, em Belém. A Semiac ofereceu suporte com ações de conscientização sobre a Síndrome de Down e a Semcad com serviços de emissões de documentos.

Campanhas de conscientização e emissão de documentos foram os principais serviços oferecidos pela Prefeitura – Crédito: Wagner Filmes

“Nossos serviços aqui são fundamentais para garantir a participação do município em ações importantes como essa, de conscientização”, disse a secretária da Semiac, Nay Barbalho. “A Semiac está aqui realizando serviços de emissão de documentos para pessoas com deficiência, mas muito além disso é importante que as pessoas entendam que a Prefeitura de Belém está presente em momentos imprescindíveis como a Caminhada Down.”

Secretária da Semiac, Nay Barbalho, destacou que o papel da Prefeitura é fundamental para dar visibilidade à luta da Caminhada Down – Crédito: Wagner Filmes

Campanha de conscientização

A 11ª Caminhada Down ocorreu dois dias após o Dia Mundial de Síndrome de Down, celebrado em 21 de março. A marcha de pais e filhos destaca a importância de conscientização da sociedade sobre os direitos de inclusão e bem-estar da pessoa com a trissomia do cromossomo 21.

