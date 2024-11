1ª Corrida Equatorial arrecada cerca de uma tonelada de alimentos para projeto social

Evento ocorreu no domingo, 17, no Portal da Amazônia. Programação fez parte da comemoração de 20 anos do grupo Equatorial.

No último domingo, 17 de novembro, ocorreu a 1ª Corrida Equatorial em Belém, com percursos de 5 km e 10 km, além de caminhada de 3,5 km. A concentração iniciou às 5h, no Portal da Amazônia, com largada às 6h para a corrida e 6h05 para a caminhada. 1.500 pessoas participaram do evento. Cerca de uma tonelada de alimentos foi arrecadada a partir das inscrições. Mantimentos foram doados ao projeto Pará Solidário que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital paraense.

De acordo com Ligia Lobo, gerente de Gente e Gestão da Equatorial Pará, a corrida fez parte da comemoração de 20 anos do grupo Equatorial. Além disso, essa foi uma oportunidade para incentivar e promover qualidade de vida.

“A Equatorial é uma empresa que preza pela saúde e bem-estar dos colaboradores e dos paraenses. É com muita alegria que comemoramos os 20 anos do grupo com essa programação que foi um sucesso”, destaca Ligia Lobo.

Para Juscélio Araújo, nutricionista e participante da prova de 5 km, o saldo da corrida é positivo, principalmente pela organização do evento.

“Foi um evento incrível, pontual e bem organizado. Estou feliz de ter participado”, diz.

Programação e premiação

No evento, também houve aula de fitdance e os corredores contaram com uma área exclusiva para massagem e espaço instagramável. A Equatorial também distribuiu brindes aos participantes. Além do mais, ocorreu ativação do projeto E+ Reciclagem em que os competidores puderam trocar resíduos por copos ecológicos.

A premiação contou com medalhas para todos que concluíram as provas e troféus para os primeiros colocados em cada categoria.