Gayer questiona Secom sobre fortuna destinada à TV Globo

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) cobrou da Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) um detalhamento sobre os pagamentos realizados pela Presidência da República à TV Globo.

Em menos de dois anos que Lula está à frente do Planalto, a emissora já recebeu R$ 177,2 milhões de reais via publicidade do governo federal. A quantia representa, até agora, R$ 200 mil reais a mais do que a TV Globo recebeu durante todo o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Globo foi a principal beneficiada entre os contratos de publicidade fechados pela Secretaria de Comunicação (Secom) durante este ano, com aproximadamente R$ 87,2 milhões de reais, segundo levantamento realizado pela revista Veja.

Gayer averigua se esses pagamentos milionários a uma emissora de TV não estariam comprometendo investimentos em áreas essenciais, como Saúde, Educação, Segurança Pública, ainda mais se tratando de um governo perdulário que contraiu enorme crise fiscal.

– O aumento significativo dos repasses para uma única emissora, sem uma justificativa clara e fundamentada, pode levantar suspeitas de favorecimento e de falta de diversificação na comunicação institucional do governo – advertiu Gustavo Gayer.

