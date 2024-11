Sefa apreende 9 mil litros de combustível em Tailândia no nordeste paraense

Em operação de fiscalização realizada no município de Tailândia, nordeste do Pará, a equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 9 mil litros de combustível ao abordar um caminhão tanque na PA-150, com suposta origem em Barcarena e com destino a Ananindeua. A ação ocorreu na sexta-feira (8).

“O transportador apresentou documento fiscal informando o transporte de 17 mil litros de Diesel S-10. Após a pesagem do veículo, a fiscalização concluiu que havia somente 9 mil litros de combustível. Outro fato constatado foi que havia mais de 200km de distância da rota original informada no documento fiscal e o destino da carga, caracterizando que o documento fiscal não acobertava aquela operação”, informou o coordenador da unidade fazendária, Volnandes Pereira.

A nota fiscal foi desconsiderada e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 17.200, referente ao ICMS e multa. A mercadoria foi avaliada em R$ 50.000.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação