Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para este domingo, 22

EDMILSON RODRIGUES (PSOL)

,

9h – Caminhada em Mosqueiro

14h – Reunião com a coordenação de campanha

IGOR NORMANDO (MDB)

9h – Mega arrastão na Pratinha, Tapanã e Benguí

EDER MAURO (PL)

8h – Carreata do 22

THIAGO ARAÚJO (REPUBLICANOS)

Pela manhã, caminhada em Icoaraci

De tarde, encontro com moradores do Umarizal

À noite, encontro com moradores do Umarizal

EGUCHI (PRTB)

Reunião com a coordenação de campanha para traçar estratégias

ITALO ABATI (NOVO)

Assessoria do candidato não enviou a agenda

RAQUEL BRÍCIO (UP)

Assessoria da candidata não enviou a agenda

WELL MACEDO (PSTU)

Assessoria da candidata não enviou a agenda

JEFFERSON LIMA (PODEMOS)

9h – Caminhada no bairro da Cremação

14h – Reunião com lideranças políticas

17h – Gravação de propaganda eleitoral

*As agendas, sujeitas a alterações, são de responsabilidade das assessorias dos candidatos.Enviar agenda para: robertonatalinobarobsa@gmail.com