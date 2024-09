Rússia se prepara para atacar instalações nucleares, diz Kiev

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, advertiu neste sábado (21) que, de acordo com relatórios de inteligência, a Rússia se prepara para atacar instalações nucleares a fim de restringir ainda mais a geração de eletricidade na Ucrânia antes do inverno (do hemisfério Norte).

Em particular, os ataques podem afetar “sistemas de distribuição abertos em usinas nucleares e subestações de transmissão, cruciais para a operação segura da energia nuclear”, alertou em uma publicação na rede social X.

– Os danos a essas instalações representam um alto risco de um incidente nuclear com consequências globais – enfatizou.

Sibiga observou que Kiev informou os aliados da Ucrânia, bem como a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA).

Referindo-se à usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pelas forças de Moscou, Sibiga frisou que “a Rússia é o único país da Europa que assumiu o controle de uma usina nuclear e está chantageando o mundo com isso”.

Os ataques russos ao sistema de energia da Ucrânia forçaram as autoridades ucranianas a implementar interrupções sistemáticas de energia durante todo o verão e há o receio de que a situação possa se tornar ainda mais grave no inverno.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/DMITRIY AZAROV/SPUTNIK/KREMLIN