Al-Ahli confirma interesse por Vini Jr. em contratação bilionária

O presidente do conselho de diretores do Al-Ahli, Khaled Al-Issa, revelou recentemente que o clube da Arábia Saudita tentou contratar o atacante brasileiro Vinicius Jr. na última janela de transferências. Em uma entrevista ao programa de TV Koora Rotana, ele detalhou as negociações e os obstáculos que surgiram durante o processo.

Segundo o dirigente, o Al-Ahli tinha um grande interesse em trazer uma ponta de destaque, e Vinicius Jr. era o nome desejado. No entanto, durante as tratativas, os jogadores sauditas começaram a se profissionalizar conforme o programa de bolsas oferecido pelo governo, o que mudou as prioridades do clube.

Tentativa de Contratação de Vinicius Jr.

Com essa mudança de estratégia, o foco do Al-Ahli passou a ser a contratação de um centroavante, o que levou o clube a negociar com Toney e Osimhen. A operação por Vinicius Jr. foi iniciada após a saída do atacante francês Saint-Maximin para o Fenerbahçe.

Embora os valores não tenham sido revelados oficialmente, o jornal ÁS, da Espanha, informou que o contrato oferecido ao brasileiro era de 1 bilhão de euros por cinco anos. Mesmo com essa oferta astronômica, o Real Madrid e Vinicius Jr. recusaram a proposta.

Por que a negociação não foi adiante?

De acordo com Khaled Al-Issa, fatores internos e mudanças de prioridade no clube impediram que a negociação fosse concretizada. A necessidade de um centroavante de ponta acabou sendo mais urgente para a equipe do Al-Ahli.

O que isso significa para o futuro?

Apesar da tentativa frustrada, o Al-Ahli continua em busca de um jogador de destaque para o ataque. “Se Deus quiser, no inverno contrataremos um atacante que supere as expectativas”, afirmou Khaled Al-Issa. Isso demonstra a determinação do clube em reforçar seu elenco e continuar investindo em grandes nomes do futebol internacional.

Al-Ahli vai continuar atrás de Vinicius Jr.?

Aparentemente, a vontade de trazer Vinicius Jr. para a Arábia Saudita ainda não foi completamente descartada. Segundo reportagens do diário espanhol ÁS, o brasileiro continua sendo um alvo importante para impulsionar o futebol no país.

**Ficha Técnica de Vinicius Jr.:** Idade: 23 anos (nascido em 12 de julho de 2000) Clube atual: Real Madrid Posição: Ponta-esquerda Conquistas: Diversos títulos nacionais e internacionais com o Real Madrid



Essa decisão estratégica do Al-Ahli mostra o quanto o clube está disposto a investir para se destacar no cenário do futebol mundial. A vinda de um jogador do calibre de Vinicius Jr. poderia não só elevar o nível do time, mas também atrair mais olhos para o futebol saudita, impulsionando seu desenvolvimento e popularidade.

Quais as próximas jogadas do Al-Ahli?

Enquanto aguardam a próxima janela de transferências, a equipe de Al-Issa deve continuar monitorando o mercado de futebol internacional em busca de oportunidades. Contratar um atacante de renome ainda é o objetivo principal, e os olhos estão voltados para o inverno.

Com essa atitude proativa, o Al-Ahli visa consolidar seu lugar entre os grandes clubes, não só na Ásia, mas também no panorama global do futebol. E, claro, o nome de Vinicius Jr. continua rondando as metas ambiciosas da equipe árabe.

